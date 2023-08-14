АО «Омск РТС» проводит гидравлические испытания

С 10:00 17.08.2023 до 17:00 18.08.2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I луча Кировской районной котельной, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей, согласно поданным заявкам, оборудованием ПОУ (передвижной опрессовочной установкой.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Дергачёва, бульвар Космонавтов, Лесной проезд, Дианова.

С 9:00 до 20:00 22.08.2023 года будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» и «Обратного» трубопроводов луча Юбилейный СП «ТЭЦ-4» (раздельно), совместно с сетями МП г.Омска «Тепловая компания» оборудованием СП «ТЭЦ-4».

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пр. Мира, Пригородная, Попова, Комбинатская, (посёлок Юбилейный).

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.