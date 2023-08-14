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НовостиОбщество14 августа 2023 3:17

В Омском аэропорту на 2 часа задержали рейс в Екатеринбург

Сегодня утром в воздушной гавани были задержаны еще три рейса, они уже вылетели по маршрутам
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 августа, в Омском аэропорту задержали рейс в Екатеринбург, выполняемый авиакомпанией «Ред Вингс». Об этом свидетельствует информация* на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Согласно расписанию, рейс по маршруту Омск-Екатеринбург должен был вылететь в 9:30. Однако вылет был перенесен на 11:20.

Сегодня утром с задержкой менее часа из Омского аэропорта отправились рейсы в Сочи («Смартавиа»), Москву («Уральские авиалинии») и Санкт-Петербург («Россия»).

* информация актуальна на момент написания материала.

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