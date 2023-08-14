В Омск на этой неделе вернется летняя погода, потеплеет до +24

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске и области к середине новой рабочей недели вернется ненадолго летняя жара. О том, какой погода в Омск будет в ближайшие три дня, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 14 августа, днем воздух прогреется до +15...+20 градусов. Местами по Омской области ожидается небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

Во вторник, 15 августа, ночью температура воздуха составит +6...+11 градусов. Днем столбик термометра покажет от +17 до +22 градусов. Возможен небольшой дождь, но лишь местами. Ветер северный, северо-западный. Его скорость составит от 3 до 10 м/с.

В среду, 16 августа, погода в Омске перестанет напоминать осеннюю. Так, ночью ожидается от +8 до +13 градусов. Днем потеплеет до +19...+24 градусов. Осадков в течение суток не ожидается. Ветер северный, северо-западный до 14 м/с.

Отметим, после 16 августа в Омской области столбик термометра еще несколько дней продержится на отметке в +22 и выше.

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