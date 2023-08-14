Омича возмутили условия содержания бегемота в Большереченском зоопарке

Фото: скриншот видео, предоставленного пабликом «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Омич в социальных сетях возмутился условиями содержания бегемота в Большереченском зоопарке.

По словам неравнодушного автора поста, вольер, в котором содержат бегемота, утопает в испражнениях, запах от которых вызывает рвотные позывы, мешающие подойти к животному.

— Хотел обратить внимание на ужасное состояние помещения в котором содержат бегемота: вокруг одна грязь, ужасный запах, от которого начинаются рвотные позывы. Бедолага находится в собственных испражнениях. Хотелось бы обратить внимание администрации Большереченского зоопарка «хотя-бы почистите всё», ведь животное безумно жалко, — говорится в посте.

Омичи в комментариях упрекнули автора, что тот не знает ничего о жизни бегемотов в естественной среде обитания. Они отметили, что для этих животных свойственен столь грязный образ жизни в прямом смысле этого слова.

Отметим, за несколько дней до поста негодующего омича в Большереченском зоопарке сообщали о работах улучшению вольера для бегемота. По словам администрации, у животного также появятся еще и помещение для прогулок.

— В настоящий момент проводим работы по улучшению имеющегося вольера, а также созданию выгульного с увеличением площади, — сказано в комментарии администрации в официальной группе зоопарка.

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