«Стреляли из машины и гнались с собаки»: в Омске неизвестные ночью напали на пенсионера и попытались его убить

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске в ночь с 11 на 12 августа в районе бульвара Победы неизвестные россияне напали мужчину и, по его словам, пытались его убить. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск».

Как говорится в посте, в ночь с 11 на 12 августа недалеко от бульвара Победы окровавленный мужчина залез на крышу припаркованного автомобиля и начал выкрикивать нецензурные слова с криками о помощи, попутно нанося удары по крыше машины. Омич, спустившись с авто, рассказал, что неизвестные пытались его убить. По его словам, они стреляли из машины, гонялись за ним с собаками, а потом ударили ножом в область ноги.

Владельцы автомобиля, на который залез пострадавший, вызвали скорую и полицию. Дальнейшая судьба мужчины известна. Официальная информация от полиции по факту произошедшего не поступала.

Отметим, к посту была прикреплена видеозапись, на которой запечатлены сам пострадавший и крыша машина со следами крови. Однако «КП-Омск» не будет демонстрировать данное видео из этических соображений.

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