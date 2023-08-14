В омские школы к 1 сентября поступят новые учебники по истории

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В омские школы не позднее 1 сентября поступят новые учебники по истории. Об этом сообщает NGS55.ru со ссылкой на департамент образования мэрии Омска. Переподавать истории для 10-х и 11-х классов по единому учебнику будут абсолютно во всех школах региона.

Отметим, с 1 сентября 2023 года все школы России перейдут на единый учебник истории, созданный под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Новое учебное пособие объединяет в себе и всеобщую историю, и историю России.

В новом учебнике были существенно переработаны почти все разделы, в том числе посвященный Великой Отечественной войне. Среди политических событий, о которых школьникам расскажут в книге, — присоединение Крыма и специальная военная операция (СВО).

Учебное пособие будет содержать QR-коды, при наведении камеры на которые открываются ссылки на ресурсы с дополнительной информацией. Речь идет об архивных документах, документальных фильмах, библиотеках и произведениях искусства.

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