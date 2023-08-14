В Омске мужчины чаще планируют в старости жить на пенсию, а женщины — работать

Фото: ИВАНОВА Диана
Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, на что планируют жить омичи в зрелом возрасте — на зарплату или на пенсию от государства.
Как следует из результатов опроса, омичи все же рассчитывают больше на зарплату, нежели на пенсионные выплаты. Оно и понятно: средний размер пенсии в России по итогам 2022 года составил около 17,8 тысяч рублей. Достойной выплатой за годы трудовой деятельности омичи назвали сумму в 47 тысяч рублей. 16% респондентов планирует жить на личные сбережения, еще 3% — на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). На помощь детей рассчитывает 1% опрошенных.
Примечательно, что мужчины чаще планируют жить на пенсионные отчисления в зрелом возрасте, чем женщины. Омички, находясь на пенсии, чаще планируют продолжать работать.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru