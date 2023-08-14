Омский «Иртыш» потерпел сокрушительное поражение в матче с ФК «Уфа»

Фото: ФК «Ирыш».

В воскресенье, 13 августа, омский «Иртыш» встретился с ФК «Уфа». Матч, завершившийся поражением омской команды, прошел на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана. Счет 2:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота омичей забили Артём Гуренко и Александр Перченок. Омичам забросить хоть один мяч сопернику за всю игру так и не удалось.

— Сегодня «Иртыш» провёл один из самых неудачных матчей за последний календарный год. И дело не только в итоговом счёте, но и в самом содержании игры. Которое оставило много вопросов, — отмечается на сайте омского футбольного клуба.

Добавим, в следующую субботу, 19 августа, омский «Иртыш» сыграет с московским «Велесом».

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