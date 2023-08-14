«Пострадали три человека»: в Омске на улице 10 лет Октября «Шевроле Нива» влетела в БМВ

Фото: Госавтоинспекция.

Вечером в воскресенье, 13 августа, на улице 10 лет Октября столкнулись «Шевроле Нива» и БМВ, пострадали три человека.

По предварительной версии, 18-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь по улице 10 лет Октября, при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся БМВ, двигавшимся во встречном направлении.

Фото: Госавтоинспекция.

В результате столкновения пострадали два пассажира «Нивы» — 18-летний парень и 17-летняя девушка —, а также пассажир БМВ — 27-летний мужчина. Всех доставили в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

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