В Омске третья рабочая неделя подряд начинается с режима «черного неба»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске сегодня ночью, 14 августа, объявили «режим черного неба». Уже третья подряд рабочая неделя неделя начинается с подобных «сюрпризов» в виде режим НМУ первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска с 00:00 до 10:00 часов 14 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, на прошлой неделе в ночь с 8 на 9 августа в Омске в городке Нефтяниках передвижная эколаборатория зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 7,12 раза.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru