«Чемодан-остановка-Московка»: омичи предложили проводить «ШтормFest» и другие массовые гуляния на Московке и в Амуре

Фото: omskportal.

Омичи в социальных сетях предложили проводить крупные массовые мероприятия на окраине города, а не в центре.

Так, в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» появилось предложение проводить «ШтормFest» не на Соборной площади, а на Московке. Автор этой инициативы считает, что таким образом омичи смогут получше узнать город, побывать различные района.

— Омичи лучше узнают город, побывают в различных районах. Также местным властям придется наводить порядок на той же Московке. Появятся тротуары, дороги, современная сцена для празднования мероприятий. Артик и Асти вчера посетили бы Московку, Пелагея увидела бы поселок Солнечный, Ольга Серябкина посмотрела бы Амур. А так все проходит на Соборке и это уже довольно скучно. Как вам такая идея? — говорится в посте.

Правда, не очень понятно, где можно провести мероприятия подобного уровня на той же Московке. Напомним, ранее Виталий Хоценко посетил сквер «Территория детства», где второй год идут работы по благоустройству. Глава региона резко раскритиковал благоустройство общественного пространства. Хоценко особо подчеркнул, что сквер не вызывает желания проводить в нем время с семьей. Оно и видно. Для этого достаточно взглянуть на фотографию ниже.

Artik&Asti красиво бы смотрелись на фоне лужи, а вместо сцены — лавки-лежаки. Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

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