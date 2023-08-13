3500 омичей с сердечно-сосудистыми патологиями получили высококлассную помощь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области за первую половину 2023 года свыше 3500 человек с сердечно-сосудистыми патологиями получили высококлассную помощь в региональных сосудистых центрах. Речь идет о сосудистых центрах на базе БСМП №1, кардиологического диспансера и Областной клинической больницы.

Все три центра оснащены современным оборудованием, а медики, работающих в них, владеют современными технологиями помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими сердечно-сосудистыми патологиями.

— Так, врачи БСМП №1 проводят стентирование коронарных артерий при инфарктах миокарда, занимаются имплантацией кардиостимуляторов пациентам с различными нарушениями ритма сердца, программируют эти сложные устройства Центр на базе ОКБ, кроме специализированных отделений для неотложной помощи пациентам с инсультами и инфарктами, включает подразделения, которые оказывают и плановую высокотехнологичную помощь. В частности, сюда входят следующие отделения: кардиохирургическое, сосудистой хирургии, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, нейрохирургическое отделение. Кардиохирургическое отделение оснащено тремя современными операционными, достаточным количеством палат реанимации и интенсивной терапии, — рассказали в пресс-службе минздрава Омской области.

Отметим, за 4 года в рамках регионального «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были приобретены 580 единиц медоборудования на общую сумму более 700 миллионов рублей из федерального.

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