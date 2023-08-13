«Взялся за старое»: в Омске рецидивист обчистил хранилище автозапчастей на 120 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске рецидивист проник в хранилище автомобильных запчастей и похитил оттуда деталей на 120 тысяч рублей.

Как рассказали пресс-службе полиции, сотрудники уголовного розыска в ходе работы над раскрытием преступление обнаружили часть пропавших автозапчастей в пункте приема металла, расположенном по улице 19-й Рабочей.

Причастным к краже оказался 32-летний омич, который ранее был судим за кражу, грабеж и угрозу убийством.

На допросе он признался в краже и рассказал, что выручил за автозапчасти всего 1,5 тысячи рублей. По его словам, заработанное он потратил на личные нужды.

В отношении рецидивиста завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 5 лет колонии.

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