Гимнастки и гимн России на сцене Концертного зала: В Омске чествовали олимпийцев

Фото: Елена УРМАНОВА

12 августа, в День физкультурника, в Концертном зале прошел большой праздничный концерт по случаю открытия в Омске Аллеи олимпийских чемпионов. Музыка и спорт в этот день слились воедино. В грандиозном праздничном мероприятии приняли участие творческие и спортивные коллективы. Омский симфонический оркестр, вокальные, танцевальные коллективы, солисты и даже гимнастки! Зрители увидели яркие номера, посвященные спорту высоких достижений.

На сцену поднялись действующие олимпийские и паралимпийские чемпионы Омска и области. Они получили поздравления от врио губернатора Омской области Виталия Хоценко и мэра Омска Сергея Шелеста.

– Омск – город трудовой доблести и, конечно, спортивной славы. Славы советского и российского спорта. Много делается для того, чтобы выполнить поручения нашего президента и к 2030 году достичь показателя в 70% среди граждан, активно занимающихся спортом. Сегодня в Омской области уже половина населения активно занимается спортом. Для этого строятся и ремонтируются спортивные объекты, – отметил глава региона Виталий Хоценко.

Среди гостей – участники и создатели Аллеи олимпийских чемпионов, почетные гости. В том числе Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной Думы России, Владислав Третьяк, президент Федерация России по хоккею, Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион.

– Приятно находиться среди огромного количества спортивных звёзд, стольких чемпионов одновременно. Это стимул, чтобы равняться на тех, кто достиг высот. Каждая медаль – это труд спортсменов и тренеров, которые вложили в них души. Омск — не только культурная столица, но и спортивная, — отметил Сергей Шелест.

Вспомнили сегодня и об ушедших выдающихся омских спортсменах. В Концертном зале на несколько минут на одном экране «зажглась» свеча памяти, а на другом – появились фотографии атлетов, посвятивших свою жизнь спортивным победам.

Завершился концерт не менее эффектно – гимном России и конфетти.

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