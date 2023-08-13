Омская мэрия признала аварийным многоквартирный дом в Береговом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия признала аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом в микрорайоне «Береговой». Соответствующее поставление было опубликовано на сайте горадминистрации.

Согласно документу, речь идет о доме № 62 по улице П. Г. Косенкова. По информации портале «Фонда развития территорий», одноэтажный дом на 4 квартиры был введен в эксплуатацию в 1965 году. В других источниках указана иная дата постройка — 1950-е годы.

Расселить дом планируют до 31 декабря 2030 года. Затем его ждет снос.

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