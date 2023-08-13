«Меня взломали»: мошенники под видом родственницы выманили у омички 15 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска лишилась 15 тысяч рублей после диалог с родственницей в социальной сети.

Как рассказали в пресс-слубже полиции, 42-летней омичке одной из соцсетей написала родственница с просьбой одолжить ей денег. Потерпевшая, не почуяв подвоха, перевела ей 15 тысяч рублей. Однако позже женщина, связавшись с родственницей, узнала, что страницу той в соцсети взломали. Получается, что деньги ушли в карман интернет-мошеннников.

Полиция настоятельно рекомендует омичам проверят сообщения от друзей и родных с просьбами помочь деньгами. В случае если близкие все-таки обратились с подобной просьбой, следует связаться с ними по телефону и убедиться, что деньги требуются именно им, а не мошенникам.

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