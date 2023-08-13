Виталий Хоценко поздравил омских строителей с профессиональным праздником

Фото: Архив «КП».

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поздравил строителей региона с профессиональным праздником.

— Сегодня отмечаем День строителя! Благодарю всех, кто имеет отношение к этой благородной профессии! Вы своими руками преображаете Омскую область. Впереди много крутых проектов, которые реализуем благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, — говорится в поздравлении главы региона.

Хоценко выразил отдельные слова благодарности строителям, восстанавливающим подшефный город Омской области в ЛНР — Стаханов.

Отметим, День строителя ежегодно отмечается 13 августа. Впервые он был утвержден праздничным днем еще в 1955 году. А в Российской Федерации День строителя официально получил статус федерального праздника лишь в 2011 году.

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