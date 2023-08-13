В зоне проведения СВО погиб 26-летний житель Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нововаршавском районе Омской области простились 26-летним Николаем Дашкевичем, погибшем при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения СВО. Информация о гибели военнослужащего появилась в паблике администрации Ермаковского сельского поселения во «ВКонтакте».

Николай Дашкевич родился 10 января 1997 года в многодетной семье в селе Береговое Ермаковского сельского поселения Нововаршавского района. Со школы увлекался военно-строевой подготовкой, мечтал о военной службе. Посещал кадетский класс, выступал за команду поселения на районных соревнованиях. После окончания средней школы поступил в Омское командное речное училище им.В.И.Евдокимова.

В 2019 году Николай принял решение пойти служить по контракту. Принимал участие в военной операции на территории Сирии. За время прохождения службы был удостоен наград различного уровня. Был награжден посмертно орденом Мужества.

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