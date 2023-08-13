Виталий Хоценко заявил о планах обновить автобусный парк Омска на 100% за 2 года

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Врио губернатора Виталий Хоценко и первый зампредседателя Госдумы РФ Александр Жуков обсудили перспективы развития важных социальных программ в Омской области. Среди вопросов, затронутых в ходе встречи, — обновление парка сельского автотранспорта. Глава региона также в ходе встречи сообщил о планах обновить автобусный парк областного центра.

Хоценко подчеркнул, что при поддержке депутатского корпуса Госдумы РФ Омская область сможет обновить парк сельского транспорта на 100%.

Фото: omskportal.ru

— Хотел выразить слова благодарности за недавнее решение: нам дополнительно выделили средства на автобусы — 300 миллионов к 700 миллионам рублей предыдущим, всего — 1 миллиард рублей. Таким образом мы большое дело сделаем — полностью на 100% до конца года обновим весь сельский транспорт, который находится у нас в нашем государственном предприятии «Омскоблавтотранс». Такого никогда не было, лет 30 точно. Средний возраст техники — 35 лет. ПАЗики, ГАЗы, у нас 167 единиц, мы все полностью обновим, и у нас в села поедет современный транспорт. Люди очень ждали этого решения, — сказал Виталий Хоценко.

Александр Жуков заверил, что депутаты, представляющие Омскую область в Думе, продолжат работу в этом направлении, чтобы довести до финиша начатую программу по модернизации автотранспорта. Первый зампредседателя Госдумы РФ также отметил существенное обновление общественного транспорта в Омске. Глава региона сообщил, что уже в 2024 году троллейбусный парк в областном центре будет обновлен на 100%. По словам Хоценко, обновление в ближайшее два года может ждать и автобусный парк.

— Автобусы и троллейбусы — это не только комфорт, это еще, конечно, и красота городской среды, когда хорошая техника по дорогам ездит, совсем по-другому город воспринимается. Также работаем над автобусной техникой. У нас на сегодняшний день 60% обновление, но здесь тоже для себя берём 2 года — 2024-2025 — и хотим на 100% обновить транспорт, чтобы средний возраст был порядка 5 лет, не больше, — отметил Хоценко.

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