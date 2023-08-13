Третьяк поблагодарил Хоценко за инициативу по строительству крытых катков в районах

Фото: omskportal.ru

В День физкультурника, 12 августа, врио губернатора Виталий Хоценко встретился с президентом Федерации хоккея России, депутатом Госдумы РФ Владиславом Третьяком.

Хоценко выразил благодарность Третьяку за активную поддержку региона во время строительства «G-Drive Арены». При этом глава региона подчеркнул, что в Омской области развивают не только традиционно любимый хоккей, но и другие виды спорта, в частности, мужской гандбол, женские волейбол и баскетбол.

— Все активнее у нас проявляют себя — мужской гандбол, женские баскетбол и волейбол. Но на первом месте в сердцах омичей остается хоккей. Именно поэтому новая арена — это настоящий подарок для жителей. Уверен, что любовь к этому спорту будет только расти благодаря тому, что мы построим крытые хоккейные корты в наших районах. Сделаем максимум, чтобы жители могли заниматься спортом в свое удовольствие, а к 2030 году — более 70% омичей были вовлечены в занятия физической культурой, — сказал Виталий Хоценко.

Владислав Третьяк отметил успехи региона в сфере спорта. По его словам, Омская область — один из самых спортивных регионов России. Этому, как он считает, способствуют не только тот факт, что команды в различных вида спорта играют в высшей лиге, но и то, что в регионе ежегодно проводят большие спортивные праздники — «Королева спорта» и «Праздник Севера».

Третьяк также поддержал инициативу Виталия Хоценко по строительству крытых хоккейных катков в районах Омской области.

— Я как президент Федерации хоккея России, как профессиональный спортсмен, конечно, всегда радуюсь открытию каждого катка — открытого, закрытого. Потому что я знаю, что именно оттуда придут новые чемпионы, прославив свой город, свою область. И, естественно, кто-то из них может попасть в молодежную сборную, национальную, прославить нашу страну, как у вас уже есть такие хоккеисты, олимпийские чемпионы, чемпионы мира! — сказал Третьяк.

Напомним, в этом году в Омске стартовало строительство крупного спортивного объекта — спорткомплекса с крытым бассейном на Московке.

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