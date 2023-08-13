Президент омской лиги КВН Михаил Дымура скончался после продолжительной болезни

Фото: vk.com/kvnomsk.

В субботу, 12 августа, в Омске после продолжительной болезни скончался президент Омской городской лиги КВН Михаил Дымура.

— По его просьбе после выходных Михаила отвезут в Новосибирск на кремацию, а затем его прах будет возложен в городе Челябинск, — говорится в посте в группе «Омский КВН / КВН Омск» во «ВКонтакте».

Кроме того, в сообщении отмечается, что церемонии прощания с Дымурой не будет. Это его личная просьба.

Отметим, в 2021 году имя Дымуры было внесено в Книгу почета деятелей культуры Омска.

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