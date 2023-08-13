Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в начале новой рабочей недели будет дождливо и прохладно. Подробнее о том, какая погода будет в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в понедельник, 14 августа, в ночные часы столбик термометра покажет +5...+10 градусов. Днем воздух прогреет до +15...+20 градусов. В течение суток местами по Омской области ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный от 3 до 10 м/с.

Во вторник, 15 августа, согласно прогнозу синоптиков, погода в Омске существенно не изменится. В ночью будет чуть теплее — от +7 до +12 градусов. Днем температура воздуха составит +18...+23 градуса. Осадки сохранятся: местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, северо-восточный со скоростью от 2 до 10 м/с.

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