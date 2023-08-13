В Омской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Омской области предупредили об опасном явлении. По информации синоптиков, в ночные часы 13 августа местами по территории региона ожидаются заморозки в приземном слое до -2 градусов.
В ГУ МЧС России по Омской области рекомендует садоводам укрывать сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой или нетканым материалом.
При возникновении происшествий и ЧС следует немедленно сообщать о них по телефону 101.
Напомним, по информации ГУ МЧС по Омской области, в регионе из-за непотушенных сигарет произошло 149 пожаров, в результате которых 29 человек погибли, еще 11 пострадали.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru