В Омской области прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Омской области предупредили об опасном явлении. По информации синоптиков, в ночные часы 13 августа местами по территории региона ожидаются заморозки в приземном слое до -2 градусов.

В ГУ МЧС России по Омской области рекомендует садоводам укрывать сельскохозяйственные культуры полимерной пленкой или нетканым материалом.

При возникновении происшествий и ЧС следует немедленно сообщать о них по телефону 101.

Напомним, по информации ГУ МЧС по Омской области, в регионе из-за непотушенных сигарет произошло 149 пожаров, в результате которых 29 человек погибли, еще 11 пострадали.

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