Фестиваль «ШтормFest-2023» в Омске завершился выступлением группы Artik&Asti

Фото: omskportal.ru

В субботу, 12 августа, в Омске на Соборной площади прошел фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest». Мероприятие завершилось концертом группы Artik & Asti с солисткой Seville.

На фестивале омичи могли попробовать себя в различных видах спорта, пообщаться со спортсменами, сфотографироваться с талисманом ХК «Авангард». Так, посреди Соборной площади высыпали гору снега, с которой желающие съехать на сноуборде.

Вечером на сцене, установленной на Соборной площади, с концертом выступила группа Artik & Asti с солисткой Seville. Она исполнила для омичей лучшие хиты коллектива.

— Вас просто огромное количество — потрясающих светлых людей, и я в восторге. Спасибо, что вы сегодня здесь! — обратилась со сцены к омичам Seville.

Напомним, в субботу, 12 августа, прошло открытие Аллеи олимпийских чемпионов. Достаточно своеобразные бронзовые скульптуры олимпийцев появились на улице Думской вблизи Оми.

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