Центр Омска останется без воды на несколько часов 19 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько десятков зданий в центре Омска 19 августа останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе омского водоканала.

Так, с 11:00 до 17:00 часов 19 августа из-за ремонтных работ на водопроводе в районе дома № 27 по улице Краснофлоткой от водоснабжения будут отключены здания, расположенные по следующим адресам:

Улица Гагарина, 32/1;

Улица Краснофлотская, 33; 33/1, 24, 8, 15;

Улица Гагарина, 28, 8/2;

Улица Карла Либкнехта, 33, 35;

Улица Газетный переулок, 1, 3, 6, 6а, 6/1;

Улица Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;

Улица Щербанева, 35;

Улица Чехова, 3.

Водоканал на время работ просит омичей запастись водой.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru