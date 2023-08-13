Центр Омска останется без воды на несколько часов 19 августа

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Несколько десятков зданий в центре Омска 19 августа останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе омского водоканала.
Так, с 11:00 до 17:00 часов 19 августа из-за ремонтных работ на водопроводе в районе дома № 27 по улице Краснофлоткой от водоснабжения будут отключены здания, расположенные по следующим адресам:
Улица Гагарина, 32/1;
Улица Краснофлотская, 33; 33/1, 24, 8, 15;
Улица Гагарина, 28, 8/2;
Улица Карла Либкнехта, 33, 35;
Улица Газетный переулок, 1, 3, 6, 6а, 6/1;
Улица Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;
Улица Щербанева, 35;
Улица Чехова, 3.
Водоканал на время работ просит омичей запастись водой.
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