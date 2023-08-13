«Попала по-крупному»: омичка лишилась 600 тысяч рублей в погоне за прибылью в интернете

Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Омска лишилась 600 тысяч рублей в погоне прибыль. Подробности рассказали в пресс-службе полиции.

— 33-летняя жительница Октябрьского округа потеряла почти 600 000 рублей, желая заработать на площадке интернет-магазина: вложения, по заверению «менеджера», требовались для того, чтобы потом получить еще большую прибыль, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, с начала 2023 года жители Омской области отдали злоумышленникам более 710 миллионов рублей.

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