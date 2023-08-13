Фестиваль «ШтормFest» на Соборной площади посетили 30 тысяч омичей

Фото: omskportal.ru

Фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest», которые прошел 12 августа на Соборной площади в центре Омска, посетили 30 тысяч человек.

Омичей на фестивале ждали множество локаций. Так, там можно было сыграть в хоккей, покататься на сапе по бассейну, а также скатиться на сноуборде по горе снега, высыпанной на Соборной площади. Были на мероприятии и площадки, популяризирующие здоровый образ жизни в целом. На одной из таких можно было постоять на гвоздях, узнать больше о йоге и попробовать себя в ней.

Кроме того, на фестивале все желающие могли пообщаться с бойцами школы «ШТОРМ», сделать фото с талисманом ХК «Авангард» — Ястребом. Хоккеисты «Омских крыльев» помогали гостям мероприятия поставить бросок в специальной зоне.

Фото: omskportal.ru

— Фестиваль «ШтормFest» очень важен для региона. Сегодня День физкультурника, и мы провели очень много достойных мероприятий. У нас собралась половина олимпийской команды страны всех годов. Утром мы открыли Аллею олимпийцев, а вечером вместе с Александром Шлеменко и его школой «ШТОРМ» организовали в центре города уже традиционный фестиваль здорового образа жизни. Людей много, им нравится! Главное, что здесь мы популяризируем здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом, чтобы омичи были крепкими, здоровыми, сильными, любили свою малую Родину и Россию, и тогда все у нас получится, — обратился со сцены к пришедшим врио губернатора Виталий Хоценко.

Ярким завершением фестиваля стал концерт группы Artik & Asti с солисткой Seville. Она исполнила лучшие хиты со сцены на Соборной площади.

Фото: omskportal.ru

— Вас просто огромное количество — потрясающих светлых людей, и я в восторге. Спасибо, что вы сегодня здесь! — обратилась певица к собравшимся на площади омичам.

Отметим, фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest» проходит в Омске уже в четвертый раз. Его организует школа единоборств Александра Шлеменко «Шторм».

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