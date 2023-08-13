Рашид Хабибулин ушел с поста ассистента генменеджера омского ХК «Авангард»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

Рашид Хабибулин покинул пост ассистента генерального менеджера омского «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Причина ухода не приводится.

— Ассистент генерального менеджера Рашид Хабибулин покидает «Авангард». Клуб благодарит Рашида Мулахмедовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщение.

Напомним, Хабибулин с середины ноября 2022 года до конца апреля этого года занимал пост генерального менеджера «Авангард». С назначением на этот пост Антона Курьянова Хабибулин стал его ассистентом.

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