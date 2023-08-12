Ливни и заморозки ожидаются в Омске на выходных

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омске на выходных ожидаются ливни и заморозки. Прогноз составили специалисты Обь-Иртышского метеобюро.

Погода в Омске на выходных будет прохладной и дождливой. В воскресенье, 13 августа, в регионе возможны слабые дожди. Днем + 13...+ 18°C. В ночные часы столбик термометра может опуститься до -2 градусов.

В понедельник, 14 августа, осадки сохранятся. Температура днем составит + 15...+ 20°C. Ночью до +5 градусов. Ветер северо-западный до 10 м/с.

Во вторник потеплеет до +23 градусов днем. В ночные часы + 7...+ 12°C. Небольшой дождь и северо-восточный ветер до 10 м/с.

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