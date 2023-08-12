Тело мужчины обнаружено утром субботы на Левобережье Омска

Фото: СУ СКР по Омской области

На Левобережье Омска утром субботы, 12 августа, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

В полиции уточнили, ч то признаков насильственной смерти у трупа не обнаружено. Мужчина скончался скоропостижно.

Однако в правоохранительных органах все равно начата доследственная проверка.

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