Тело мужчины обнаружено утром субботы на Левобережье Омска

Фото: СУ СКР по Омской области
На Левобережье Омска утром субботы, 12 августа, обнаружено тело мужчины. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
В полиции уточнили, ч то признаков насильственной смерти у трупа не обнаружено. Мужчина скончался скоропостижно.
Однако в правоохранительных органах все равно начата доследственная проверка.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru