Мэрия Омска открыла проезд по улице Тюменской после временного ремонта

Фото: пресс-служба администрации города Омска

После временного ремонта проезд по улице Тюменской открыла мэрия Омска. Об этом заявили в горадминистрации.

- Дорожные рабочие укрепили участки, отфрезеровали разрушенное дорожное полотно и уложили новый слой асфальта. На дороге установлены ограничивающие знаки дорожного движения, будет проведен покос травы, - уточнили в мэрии.

Отмечается, что это временные меры по ремонту дороги - она требует реконструкции. Объект включили в адресно-инвестиционную программу следующего года.

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