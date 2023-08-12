Омский пенсионер утонул в озере Кузенкуль, выпав из лодки

Фото: СУ СКР по Омской области
В озере Кузенкуль в Саргатском районе утонул 76-летний житель Омской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла в пятницу, 11 августа. Мужчина направился на лодке на рыбалку. Во время клёва лодка перевернулась, а пенсионер не смог удержаться на воде и утонул.
Саргатские полицейские и следователи проводят проверку.
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