Виталий Хоценко поставил в пример благоустройство пляжа в Тюкалинском районе

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал в Тюкалинске. В рамках рабочего визита глава региона заехал на недавно благоустроенный местный пляж. Результатами благоустройства Виталий Хоценко остался доволен.

На территории пляжа есть все условия для семейного отдыха. Построены современные детская и спортивная площадки. В этом году облагородили и территорию рядом с пляжем. Кроме пространства для активного отдыха есть рядом с пляжем и островок спокойствия, где можно укрыться от палящего солнца. Для романтических неспешных прогулок отлично подойдет Аллея влюбленных.

– Хороший пример благоустройства, который и на другие районы области нужно тиражировать, – подчеркнул Виталий Хоценко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru