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НовостиПолитика11 августа 2023 12:36

Первым замминистра региональной политики Омской области стал бывший полицейский

Полномочия первого заместителя министра продлятся 1 год
Елена УРМАНОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области назначили первого заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций. Им стал Антон Киселев. Соответствующий указ 10 августа подписал глава региона Виталий Хоценко.

Срок полномочий первого заместителя закончится через год. Ранее эту должность занимала Анастасия Терпугова. Сейчас она занимает пост министра.

До назначения Антон Киселев работал в региональном УМВД в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции, был советником губернатора Виктора Назарова, трудился в компании «Россети».

Теперь Киселев вновь вернется в областное правительство.

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