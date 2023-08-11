Сотни покупателей и продавцов эвакуировались из омской «Меги»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из омской «Меги» эвакуировались сотни покупателей и продавцов. об этом сообщает Город55.
На место прибыли 9 пожарных расчетов и 40 спасателей. Как оказалось, сработала пожарная сигнализация.
- Было ложное срабатывание пожарной сигнализации. Сообщение поступило в 15:16. На место выезжали 9 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Очага возгорания не обнаружено, - уточнили в ведомстве.
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