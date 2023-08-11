Водитель кроссовера насмерть сбил пешехода в центре Омска

Фото:Госавтоинспекция

В центре Омска насмерть сбил пешехода водитель кроссовера. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Все произошло после полуночи 11 августа в районе дома №138 на улице 10 лет Октября. 59-летний водитель «Hyundai Tucson» ехал в сторону улицы Шебалина. Пешеход стоял прямо на дороге.

- В результате ДТП пешеход, мужчина 1989 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - прокомментировали в ГИБДД.

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