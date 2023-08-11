12-летняя омичка попала в больницу с пулевым ранением, которое нанес брат

Фото: Алексей БУЛАТОВ
С пулевым ранением, которое нанес брат, в больницу попала 12-летняя девочка. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Все произошло в Тюкалинском районе. В местную больницу поступил ребенок с пулевым ранением. Известно, что случайно из пневматической винтовки в девочку выстрелили 19-летний брат.
Сейчас оружие изъято. В деле разбирается полиция.
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