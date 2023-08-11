Мэрия Омска пытается продать недострой «Восточного солнца» за 120 млн рублей

Фото: torgi.gov.ru

За 120 млн рублей недострой «Восточного солнца» пытается продать мэрия Омска. Электронный аукцион пройдет 19 сентября.

Пятиэтажное здание на улице 2-й Затонской выставил на приватизацию уже в седьмой раз. Торги ведутся с 2021 года. Ранее объект принадлежал ООО «Восточное солнце», учредителем которого был гражданин Китая.

В 2020 году истёк срок аренды участка. Оказалось, что строительство заморожено. Тогда мэрия на правах арендодателя отсудила землю.

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