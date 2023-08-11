«Омский каучук» частично признался в выбросах фенола

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В выбросах фенола частично признался «Омский каучук». Информацию опубликовали «Коммерческие вести».

- «Омский каучук» разделяет озабоченность жителей города в связи с объявленным режимом неблагоприятных метеорологических условий. Однако предприятие не является единственным источником выбросов фенола в городе, - гласит текст обращения.

Завод подчеркнул, что ежегодно на предприятии обновляют оборудование, чтобы снизить нагрузку на экологию города.

Видимо, теперь региональному минприроды, которое составило рейтинг эконарушителей города, куда вошел еще и Водоканал, нужно будет что-то ответить дельное. Например, организовать тур для журналистов по предприятиям, которые якобы нарушают экологические требования, и на месте провести замеры. Крупных химических производств в Омске достаточно, правда не все подчиняются местным надзорным органам и готовы открыть двери СМИ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru