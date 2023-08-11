Граффитисты закончили рисовать спортивный мурал в центре Омска

Фото: Минкульт Омской области
В центре Омска рисовать спортивный мурал закончили граффитисты. Об этом сообщает региональный минкульт.
Изображения появились на подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостами. Они посвящены олимпийским видам спорта.
- В рамках шестого фестиваля «Омский Стрит-Арт» и второго фестиваля уличного искусства «Творчество молодых – 2023», которые проводят музей «Либеров-центр» и культурно-просветительский центр «Солнечный круг» при поддержке Министерства культуры Омской области был нанесен спортивный рисунок, - уточнили в ведомстве.
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