Экспонаты «Флоры» переехали в омский Дендросад

Фото: БУ «Управление по охране животного мира».

В омский Дендросад переехали экспонаты «Флоры-2023». Об этом сообщает БУ «Управление по охране животного мира».

После закрытия ежегодной выставки зеленого строительства некоторые композиции перевезли в памятник природы «Областной дендрологический сад им. Г.И. Гензе». Его посетители сейчас могут увидеть «Портал времени», «Лесная полянка», «Сквозь время», «Бабочка» и часть экспозиции «Время открытий».

Прийти в Дендросад можно во вторник, среду или четверг - с 14:00 до 20:00. А в пятницу, субботу, воскресенье - с 11:00 до 20:00. Выходной день - понедельник.

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