Федеральные эксперты приедут в Омск для решения экологических проблем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для решения экологических проблем в Омск приедут федеральные эксперты. Об этом сообщает региональное правительство.

Врио губернатора Виталий Хоценко проведет заседание общественно-экспертного совета по вопросам экологии, который возглавляет председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Предполагается, ч то специалисты должны оценить ход реализации в регионе нацпроекта «Экология». В частности, это перевод частного сектора на газовое отопление, покупка общественного транспорта на газомоторном топливе, а также строительство мусоросортировочный центров и рекультивацию свалок.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru