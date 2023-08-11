В Омскую область вместе с жарой пришли богомолы

Несмотря на свой внешний вид, богомолы безобидны для человека
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Не успели омичи отойти от нашествия непарного шелкопряда, как в регион пожаловали другие «гости» – богомолы. Эти насекомые все чаще встречаются в черте города. Отметим, что для нашего региона такое не свойственно. Богомол даже занесен в Красную книгу Омской области.
Несмотря на свой довольно крупный размер и устрашающий вид, насекомое не причинит вреда человеку и не испортит урожай на грядках. Наоборот, опытные дачники знают, что богомолы приносят пользу: молодые особи помогают избавиться от тли и гусениц, а взрослые – от жуков.
Такое нашествие богомолов на регион специалисты связывают с изменением климата в сторону потепления. К тому же в Сибирь они легко попадают, перемещаясь в фурах с фруктами и овощами.
Омичи выкладывают в социальные сети фото и видео с богомолами. Такое видео прислала в редакцию «КП-Омск» и наша читательница. Горожане отмечают, что если присмотреться, насекомое выглядит даже забавно – будто стоит в боксерской стойке и готово напасть. Однако такое поведение скорее защита, нежели нападение. Богомол может испугать, но не причинит вреда. Поэтому не нужно убивать насекомое. Лучше отнести его в траву, подальше от дороги.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru