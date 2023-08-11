В Омскую область вместе с жарой пришли богомолы

Несмотря на свой внешний вид, богомолы безобидны для человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели омичи отойти от нашествия непарного шелкопряда, как в регион пожаловали другие «гости» – богомолы. Эти насекомые все чаще встречаются в черте города. Отметим, что для нашего региона такое не свойственно. Богомол даже занесен в Красную книгу Омской области.

Несмотря на свой довольно крупный размер и устрашающий вид, насекомое не причинит вреда человеку и не испортит урожай на грядках. Наоборот, опытные дачники знают, что богомолы приносят пользу: молодые особи помогают избавиться от тли и гусениц, а взрослые – от жуков.

Такое нашествие богомолов на регион специалисты связывают с изменением климата в сторону потепления. К тому же в Сибирь они легко попадают, перемещаясь в фурах с фруктами и овощами.

Омичи выкладывают в социальные сети фото и видео с богомолами. Такое видео прислала в редакцию «КП-Омск» и наша читательница. Горожане отмечают, что если присмотреться, насекомое выглядит даже забавно – будто стоит в боксерской стойке и готово напасть. Однако такое поведение скорее защита, нежели нападение. Богомол может испугать, но не причинит вреда. Поэтому не нужно убивать насекомое. Лучше отнести его в траву, подальше от дороги.

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