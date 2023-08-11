В Омском аэропорту продается бизнес-зал за 51,4 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 51,4 млн рублей продается бизнес-зал в Омском аэропорту. Информация появилась на сайте объявлений.

Недвижимость включает в себя помещение 300,7 квадратных метров лестничный марш с двумя площадками, 2/25 доли земельного участка под зданием.

Как пишет продавец, предложение будет интересно авиакомпаниям, банкам, а также компаниям, организующим функционирование программ приорити-пасс.

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