Омичи подали 1 200 заявок на бесплатную газификацию своих домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Омска Сергей Шелест напоминает омичам, которые проживают в частных домах, что до конца 2023 года они могут бесплатно провести газовое отопление в свое жилье. Для этого нужно лишь подать заявку в окружную администрацию.

- Призываю всех омичей, чьи жилые дома соответствуют условиям программы, участвовать в проекте по бесплатной газификации. Нужно обращаться в администрацию своего округа, сотрудники отделов ЖКХ всё детально пояснят и буквально за руку проведут по всем инстанциям, — пояснил Сергей Шелест.

Бесплатная газификация, а также покупка и монтаж оборудования ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Омск, как один из пилотных городов, в 2023 году получил полмиллиарда рублей, за которые больше 2 500 жителей смогут компенсировать внутридомовые газовые работы.

По оценке главы Ленинского округа Дмитрия Зярко, на его территории могут подать документы 900 омичей, еще 400 в Кировском и 200 в Советском. Сейчас руководителям округов совместно с «Омскоблгазом» и «Газстроэксплуатацией» поручено сформировать синхронизированные помесячные графики по подключению абонентов.

Важно отметить, что программа имеет ограничения по сумме — до 212 тысяч рублей, и по срокам - до ноября 2023 года. В администрацию нужно принести документ, удостоверяющий личность, права на землю, реквизиты счёта, заключённый договор о поставке газа и договор о технологическом присоединении и чеки.

- Обязательные условия участия в проекте «Чистый воздух» — дом должен быть индивидуальной или блокированной застройки с печным отоплением. Участвовать может только один собственник жилья, ранее не получавший средства на проведение подобных работ, - напоминают в мэрии.

Кстати, получить деньги можно двумя способами. Либо за свои средства купить оборудование и оплатить подрядчикам работы, а потом уже заявиться на возмещение затрат. Или оформить субсидию, тогда тратить семейный бюджет вовсе не придется.

Подробности можно уточнить по следующим адресам и телефонам: - КАО: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86; - ЦАО: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43; - САО: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86; - ОАО: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16; - ЛАО: просп. К. Маркса, 62, каб. 307, тел. 41-64-29.

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