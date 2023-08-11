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НовостиОбщество11 августа 2023 7:28

В реку Иртыш выпустили крупную партию мальков краснокнижной рыбы

Более 150 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра выпустили пополнили фауну омской реки
Наталья ВИРКУНЕН

Экологическую акцию организовали сотрудники Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Также в ней участвовали представители регионального минприроды и омского Управления Росрыболовства.

По словам начальника Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального Управления Росрыболовства Вадима Дьяченко, перед их ведомством стоит задача по улучшению экологической ситуации в Объ-Иртышском районе. Омские нефтепереработчики активно помогают в ее решении.

- Омский НПЗ занимается воспроизводством водных биоресурсов с 2017 года. Предприятие ответственно относится к сохранению биоразнообразия и поддержанию чистоты водного мира региона, — подчеркнул Вадим Дьяченко.

В Иртыше сибирский осетр встречается очень редко. Чтобы восполнить его популяцию молодь в течении трех месяцев выращивают на рыбозаводе, а затем выпускают в реку. Вес мальков порядка трех граммов, взрослая рыба может достигать 100 килограммов.

Заместитель генерального директора Омского НПЗ Владимир Генералов отметил, что забота об окружающей среде — одна и важнейших задач в работе ОНПЗ.

- Из года в год мы пополняем запасы рыбы ценных пород для восстановления популяции стерляди и осетра в сибирских реках. Природоохранная деятельность Омского НПЗ наряду с экоакциями включает модернизацию производства. Сейчас мы достраиваем инновационный комплекс водоочистки «Биосфера», который обеспечит замкнутый цикл водопотребления на предприятии и на 70% снизит использование речной воды, — сказал Владимир Генералов.

Добавим, в этом году на «Биосфере» Омского НПЗ побывала зампредседателя правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко. Вице-премьер отметила, что инновационный комплекс водоочистки капиталоемкий и очень важный экологический проект, который демонстрирует другую культуру промышленного производства.