В реку Иртыш выпустили крупную партию мальков краснокнижной рыбы

Экологическую акцию организовали сотрудники Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Также в ней участвовали представители регионального минприроды и омского Управления Росрыболовства.

По словам начальника Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального Управления Росрыболовства Вадима Дьяченко, перед их ведомством стоит задача по улучшению экологической ситуации в Объ-Иртышском районе. Омские нефтепереработчики активно помогают в ее решении.

- Омский НПЗ занимается воспроизводством водных биоресурсов с 2017 года. Предприятие ответственно относится к сохранению биоразнообразия и поддержанию чистоты водного мира региона, — подчеркнул Вадим Дьяченко.

В Иртыше сибирский осетр встречается очень редко. Чтобы восполнить его популяцию молодь в течении трех месяцев выращивают на рыбозаводе, а затем выпускают в реку. Вес мальков порядка трех граммов, взрослая рыба может достигать 100 килограммов.

Заместитель генерального директора Омского НПЗ Владимир Генералов отметил, что забота об окружающей среде — одна и важнейших задач в работе ОНПЗ.

- Из года в год мы пополняем запасы рыбы ценных пород для восстановления популяции стерляди и осетра в сибирских реках. Природоохранная деятельность Омского НПЗ наряду с экоакциями включает модернизацию производства. Сейчас мы достраиваем инновационный комплекс водоочистки «Биосфера», который обеспечит замкнутый цикл водопотребления на предприятии и на 70% снизит использование речной воды, — сказал Владимир Генералов.

Добавим, в этом году на «Биосфере» Омского НПЗ побывала зампредседателя правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко. Вице-премьер отметила, что инновационный комплекс водоочистки капиталоемкий и очень важный экологический проект, который демонстрирует другую культуру промышленного производства.