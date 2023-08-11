Экипаж ДПС экстренно доставил в больницу задыхающуюся омичку

Фото: Госавтоинспекция
Задыхающуюся омичку экстренно доставил в больницу экипаж ДПС. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Чудо-спасение произошло накануне, когда инспекторы ДПС Александр Орлов и Александр Быков несли службу в Кировском округе. На улице 2-я Солнечная они остановили «Мерседес», который ехал слишком быстро.
Из иномарки выбежал водитель, который пояснил ситуацию. Сотрудники ГИБДД пересадили девушку в свой автомобиль и увезли в медучреждение. Там ей оказали необходимую помощь.
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