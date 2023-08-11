Омский врач-кардиолог: Сердечный механизм может сломаться в любом возрасте

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Сердечный механизм может сломаться у любого человека в любом возрасте, считает опытный омский врач-кардиолог Елена Зубахина. Поэтому следить за своим здоровьем жизненно необходимо.

- Но задумайтесь, как много мы знаем о работе моторного отсека? Достоверны ли наши знания и можно ли верить сведениям из Интернета? Ложные сведения или стереотипы могут только увеличивать грустную статистику, - прокомментировала медик и постаралась развенчать популярные мифы о сердце.

Итак, основные мифы о работе сердца.

Миф № 1. Бокал вина защищает от болезней сердца.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Употребляя вино за ужином в хорошей компании легко переборщить. При этом те же полезные вещества содержатся в зеленом чае и виноградном соке. Для здоровья это полезнее алкоголя.

Миф № 2. Я еще молодой, мне не нужно ходить на обследования сердца.

Образ жизни человека имеет прямую связь с рисками возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, тем более в зрелом возрасте. К тому же тенденции последних лет говорят о том, что инфаркт миокарда значительно «помолодел», как среди мужчин, так и женщин. Лишний вес, отсутствие физической активности, алкоголизм, курение, как следствие сахарный диабет – это те самые риски. Здоровый образ жизни предполагает избавление от этого всего.

Миф № 3. Я могу почувствовать высокое артериальное давление и вовремя приму таблетку.

«Тихий убийца» - так в народе называют высокое артериальное давление. Очень часто оно протекает бессимптомно. И если рядом с вами нет тонометра, вы уязвимы. Освойте привычку измерять давление хотя бы 1 раз в день. Нормальные показатели артериального давления – менее 130/80 мм рт. ст.

Миф № 4. Я смогу распознать сердечный приступ по болям в груди.

Это не обязательно. Боль – частый симптом сердечного приступа. Но она может быть незначительной или вообще отсутствовать, или вы можете ее спутать неврологической болью. У сердечного приступа есть другие нехарактерные симптомы: головокружение, одышка, тошнота, боль в руках, челюсти, шее или спине. Если у вас появились такие симптомы, но вы не уверены, что это сердечный приступ, немедленно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь.

Миф № 5. У меня есть наследственный фактор по заболеваниям сердца, лечиться мне бессмысленно.

Не отрицаем, что наличие наследственного фактора в анамнезе повышает риск сердечных болезней. Однако человек может снизить количество других рисков: перестать курить, отказаться от алкоголя и вредной пищи, быть физически активным. Поддерживать сердце здоровым возможно, контролируя уровень глюкозы и холестерина в крови, периодически измеряя артериальное давление. И, конечно, важно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

Миф № 6. Мне следует избегать физических упражнений после сердечного приступа.

Неправда! В период реабилитации после сердечного приступа врачи-кардиологи рекомендуют давать умеренную физическую нагрузку. Пациенты, которые перенесли приступ и регулярно занимаются физкультурой, улучшают качество своей жизни и живут дольше.