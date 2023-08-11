Золотой час на спасение: Фельдшер скорой помощи в Омске рассказала, как спасти пациента от инфаркта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Нередкий повод обращения в кабинет доврачебной помощи с болями в сердце. Фельдшер отделения медицинской профилактики Ирина Ермолаева рассказала подробней о грозном и опасном неотложном состоянии - инфаркте миокарда.
60 МИНУТ- ЭТО ВРЕМЯ ОТ МОМЕНТА ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ ИНФАРКТА ДО ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ.
ИНФАРКТ МИОКАРДА — это развитие некроза (омертвения) сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу.
Характерные признаки инфаркта миокарда:
- внезапно возникающие давящие, сжимающие, жгущие, ломящие боли в грудной клетке, продолжительностью более 5 мин;
- аналогичные боли часто наблюдаются в области левого плеча (предплечья), левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обоих рук, нижней части грудины вместе с верхней частью живота;
- нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот , тошнота часто сопутствуют дискомфорту/болям в грудной клетке;
- нередко указанные проявления болезни развиваются на фоне физической или психоэмоциональной нагрузки, но чаще с некоторым интервалом после них.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПОЯВЛЕНИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5 МИНУТ, НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ 103,112.
ПОПРОСИТЕ ПОМОЩИ У СОСЕДЕЙ И ОКРУЖАЮЩИХ, ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОСТУП В КВАРТИРУ.
До прибытия бригады скорой помощи необходимо:
- Освободить шею и обеспечить поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно), сесть или лечь в постель с приподнятым изголовьем.
- Измерить артериальное давление, если его верхний уровень превышает 100 мм рт. ст., принять 0,5 мг нитроглицерина (таблетку положить под язык).
- Если через 5-7 мин. после приема нитроглицерина боли сохраняются, второй раз принять нитроглицерин.
- Если через 10 мин. после приема второй дозы нитроглицерина боли сохраняются, необходимо в третий раз принять нитроглицерин.
ВАЖНО! Больному с сердечным приступом категорически запрещается вставать, ходить, курить и принимать пищу. Нельзя принимать нитроглицерин при резкой слабости, потливости, а также выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений.