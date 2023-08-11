Золотой час на спасение: Фельдшер скорой помощи в Омске рассказала, как спасти пациента от инфаркта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Нередкий повод обращения в кабинет доврачебной помощи с болями в сердце. Фельдшер отделения медицинской профилактики Ирина Ермолаева рассказала подробней о грозном и опасном неотложном состоянии - инфаркте миокарда.

60 МИНУТ- ЭТО ВРЕМЯ ОТ МОМЕНТА ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ ИНФАРКТА ДО ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПОМОЩИ.

ИНФАРКТ МИОКАРДА — это развитие некроза (омертвения) сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу.

Характерные признаки инфаркта миокарда:

- внезапно возникающие давящие, сжимающие, жгущие, ломящие боли в грудной клетке, продолжительностью более 5 мин;

- аналогичные боли часто наблюдаются в области левого плеча (предплечья), левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, обоих плеч, обоих рук, нижней части грудины вместе с верхней частью живота;

- нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот , тошнота часто сопутствуют дискомфорту/болям в грудной клетке;

- нередко указанные проявления болезни развиваются на фоне физической или психоэмоциональной нагрузки, но чаще с некоторым интервалом после них.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ПОЯВЛЕНИИ ЭТИХ ПРИЗНАКОВ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ 5 МИНУТ, НЕМЕДЛЕННО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ 103,112.

ПОПРОСИТЕ ПОМОЩИ У СОСЕДЕЙ И ОКРУЖАЮЩИХ, ПРЕДОСТАВЬТЕ ДОСТУП В КВАРТИРУ.

До прибытия бригады скорой помощи необходимо:

- Освободить шею и обеспечить поступление свежего воздуха (открыть форточки или окно), сесть или лечь в постель с приподнятым изголовьем.

- Измерить артериальное давление, если его верхний уровень превышает 100 мм рт. ст., принять 0,5 мг нитроглицерина (таблетку положить под язык).

- Если через 5-7 мин. после приема нитроглицерина боли сохраняются, второй раз принять нитроглицерин.

- Если через 10 мин. после приема второй дозы нитроглицерина боли сохраняются, необходимо в третий раз принять нитроглицерин.

ВАЖНО! Больному с сердечным приступом категорически запрещается вставать, ходить, курить и принимать пищу. Нельзя принимать нитроглицерин при резкой слабости, потливости, а также выраженной головной боли, головокружении, остром нарушении зрения, речи или координации движений.