В Омской области выявлено более 1000 нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов

В Омской области продолжается выявление нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в ФГИС «Меркурий» с применением искусственного интеллекта и аналитических модулей.

Электронные сертификаты и транзакции, в которых искусственный интеллект выявил признаки потенциального нарушения (отсутствует сырье, количество сырья не соответствует получаемой продукции, отсутствие или искажение прослеживаемости, аномально быстрые перемещения и т.п.) проверяются специалистами мониторинговой группы Управления Россельхознадзора.

В 2023 году в результате этой работы зафиксировано 1004 нарушения, допущенных уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов (626) и государственными ветеринарными врачами (378) Омской области при работе в системе.

Например, в июле 2023 года выявлен факт оборота молочной продукции неизвестного происхождения на площадке ГКФХ Станченкова В.И., расположенной в селе Великорусское Калачинского района.

Уполномоченным лицом Станченковым В.И. незаконно введено в оборот 54 тонны сырого молока, произведенного из сырья неизвестного происхождения. Информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции отсутствует, что свидетельствует о её потенциальной опасности в ветеринарно-санитарном отношении.

Также уполномоченное лицо не обладало правом производить оформление подконтрольного товара — эВСД на сырое молоко могут оформлять только государственные ветеринарные врачи (согласно Перечню, утвержденному приказом Минсельхоза России № 646 от 18 декабря 2015 г.).

Далее Станченковым В.И. были оформлены документы на производство из сырого молока 59,8 тонны молочной продукции.

Согласно информации главного управления ветеринарии Омской области, деятельность по разведению и содержанию КРС, а также по производству и реализации молока и молочной продукции на территории Калачинского района данным хозяйством не осуществляется.

За выявленные нарушения уполномоченному лицу аннулированы реквизиты доступа в ФГИС «ВетИС», площадка признана фантомной и исключена из Реестра.

Получатели продукции неизвестного происхождения проинформированы Управлением Россельхознадзора, материалы в отношении индивидуального предпринимателя направлены в правоохранительные органы.

Всего в 2023 году Управлением Россельхознадзора по Омской области по результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» приостановлена регистрация 116 уполномоченным лицам, 8 уполномоченным лицам аннулированы реквизиты доступа в ФГИС «ВетИС», объявлено 274 предостережения о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства и выдано 606 предупреждений.